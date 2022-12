Nordkorea feuert drei Kurzstreckenraketen ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen, Tiefstwerte 9 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt und vielerorts Regen, mitunter lebhafter Wind. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Die Aussichten für das Wochenende: An Silvester in Nord- und Ostbayern wechselnd bewölkt, im Mittelgebirgsraum vereinzelt Regen möglich; südlich der Donau Sonne und Wolken. An Neujahr vielerorts freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Nächtliche Tiefstwerte 9 bis 1 Grad; Tageshöchstwerte am Wochenende 10 bis 20 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2022 20:15 Uhr