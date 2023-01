Nordkorea feuert drei Kurzstreckenraketen ab

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seoul: Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut mehre ballistische Rakete getestet. Drei Kurzstreckenraketen wurden laut Generalstab in Seoul in Richtung offenes Meer abgefeuert. Sie flogen etwa 350 Kilometer weit, bevor sie ins Japanische Meer stürzten. Die Regierung in Pjöngjang hat in diesem Jahr bereits mehrere Raketen getestet. Im November wurde eine Interkontinentalrakete abgeschossen, die vermutlich auch die USA erreichen könnte.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 31.12.2022 05:00 Uhr