Nordkorea bestätigt Einsatz von Soldaten im Ukraine-Krieg

Pjöngjang: Nordkorea hat erstmals bestätigt, dass es Soldaten in den Krieg gegen die Ukraine entsandt hat, um an der Seite Russlands zu kämpfen. Die staatliche Nachrichtenagentur sprach von einem Befehl durch Machthaber Kim Jong Un. Bisher hatte Nordkorea die Truppenentsendung geheim gehalten. Zuvor hatte Moskau den Einsatz nordkoreanischer Soldaten an der Seite der Russen in Kursk bestätigt. Sowohl Russland als auch Nordkorea erklärten die Kämpfe in der Grenzregion für beendet. Der ukrainische Präsident Selenskyj widersprach den Aussagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 06:00 Uhr