Nordische Kombinierer holen Silber im Team-Wettbewerb

Nachrichtenarchiv - 17.02.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Bei den Olympischen Spielen haben die deutschen Nordischen Kombinierer im Team-Wettbewerb Silber gewonnen. Der Sieg ging an Norwegen, Dritter wurden die Komibinierer aus Japan. Im Skicross wurde Daniela Maier noch Dritte, weil die vor ihr platzierte Schweizerin Fanny Smith disqualifiziert wurde. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin verpasste auch in der alpinen Kombination eine Medaille - sie schied im Slalom aus. Der Sieg ging an Michelle Gisin aus der Schweiz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 13:00 Uhr