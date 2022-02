Nordische Kombinierer gewinnen Silber, Eiskunstläuferin Walijewa wird Vierte

Angeklagter im Prozess um NSU 2.0.-Drohbriefe weist alle Vorwürfe zurück

Frankfurt am Main: Im Prozess um die NSU 2.0.-Drohbrief-Serie hat der Angeklagte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen und die hessische Polizei beschuldigt, für die Schreiben verantwortlich zu sein. Vor dem Landgericht Frankfurt sagte er, die Staatsanwaltschaft habe mit ihm einen - so wörtlich - "nützlichen Idioten" ermittelt, dem man das in die Schuhe schieben wolle, um die Polizei zu schützen. Das Ganze habe in einer Chatgruppe stattgefunden, in die er Mitte 2019 eingeladen worden sei. Der 54-Jährige sagte, er sei sicher, dass aus dieser Gruppe der Hinweis gekommen sei, um ihn als Alleintäter darzustellen. Die Anklage wirft ihm vor, über zweieinhalb Jahre lang insgesamt 116 Drohschreiben mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten verschickt zu haben. Adressaten waren Politiker und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. In dem Fall hatte lange Zeit die hessische Polizei unter Verdacht gestanden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 15:00 Uhr