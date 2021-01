Nordirland verlängert Corona-Lockdown bis 5. März

Nachrichtenarchiv - 21.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Belfast: Die britische Provinz Nordirland verlängert den Lockdown wegen der Corona-Pandemie bis zum 5. März. Das entschied die Regionalregierung in Belfast. Regierungschefin Foster sagte, man habe zwar Fortschritte gemacht, aber der Kampf gegen Covid-19 sei noch nicht gewonnen. Zu den Maßnahmen gehören die Schließung von Schulen und nicht lebensnotwendigen Geschäften sowie weitreichende Ausgangs- und Reisebeschränkungen. Die Restriktionen sollen am 18. Februar überprüft werden. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie sogar bis Ostern in Kraft bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 19:00 Uhr