Nordirischer Friedensnobelpreisträger John Hume ist gestorben

Belfast: Der nordirische Politiker und Nobelpreisträger John Hume ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er war maßgeblich am Zustandekommen des Karfreitagsabkommens von 1998 beteiligt, das den jahrzehntelangen Bürgerkrieg in Nordirland beendete. Bei dem Konflikt standen sich die Befürworter einer Vereinigung Nordirlands mit der katholischen Republik Irland und die überwiegend protestantischen Großbritannien-Loyalisten gegenüber. Etwa 3700 Menschen kamen in den jahrzehntelangen Auseinandersetzungen ums Leben. Für seine Aussöhnungs-Politik bekam der Sozialdemokrat Hume gemeinsam mit dem konservativen Parteichef David Trimble 1998 den Friedensnobelpreis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 15:00 Uhr