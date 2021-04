Nordiren stellen aus Pietät ihren Protest ein

Nachrichtenarchiv - 10.04.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Belfast: Die Nachricht vom Tod Prinz Philips hat die seit Tagen andauernden gewalttätigen Kundgebungen in Nordirland zum Erliegen gebracht. Für gestern geplante Demonstrationen in der Provinzhauptstadt Belfast wurden abgesagt; es blieb auch am Abend weitgehend ruhig. In pro-britischen Gegenden wurde auf Plakaten dazu aufgerufen, "als Zeichen des Respekts für die Königin und die königliche Familie" die Proteste vorerst auszusetzen. Nach einer Trauerzeit sollten sie fortgesetzt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2021 04:00 Uhr