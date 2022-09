Norddeutsche Politiker fordern höhere Strompreise im Süden

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 07:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Die Menschen in Bayern sollen nach Ansicht dreier Bundesländer künftig mehr für den Strom bezahlen als Verbraucher in Norddeutschland. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, sprechen sich Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dafür aus, Deutschland in Strompreiszonen aufzuteilen. Demnach soll der Strom dort billiger sein wo er erzeugt wird - also vor allem im Norden. Niedersachsens Energieminister Lies sagte der Zeitung: "Wenn ich da lebe, wo die Energie produziert wird, muss diese Energie auch günstiger sein." Der Norden trage seit Jahren die Hauptlast der Energiewende. Aus Schleswig-Holstein hieß es dazu, Bayern habe mehr als 15 Jahre lang den Ausbau von Stromnetzen und Windkraft sabotiert. Es sei den Menschen im Norden schlicht nicht mehr zu vermitteln, warum sie dafür die Zeche zahlen müssen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2022 07:15 Uhr