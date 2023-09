Nord- und Ostsee sind laut Meeresbeauftragtem in keinem guten Zustand

Potsdam: Die Nord- und die Ostsee sind nach Einschätzung des Meeresbeauftragten der Bundesregierung, Unger, in keinem guten Zustand. Die Ostsee habe unter anderem mit Massen von Algen zu kämpfen, sagte Unger in einem Interview des Portals web.de. Diese wirkten negativ auf den Sauerstoffverbrauch. Dazu seien die Bestände etwa von Hering und Dorsch überfischt. Bei der Nordsee kämen neben einem sinkenden Fischbestand und den Folgen des Klimawandels ein starker Schiffsverkehr sowie die Ausbeutung von Öl und Gasreserven hinzu, so Unger. Der Ausbau der Windkraft stelle den Meeresschutz gerade in der Nordsee vor zusätzliche Herausforderungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 07:00 Uhr