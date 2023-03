Nord Stream-Ermittler suchen nach Hintermännern

Meldungsarchiv - 09.03.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Karlsruhe: Nach den ersten Ermittlungs-Ergebnissen zu den Nord-Stream-Anschlägen im vergangenen September geht es jetzt vor allem um mögliche Hintermänner. Die Bundesanwaltschaft hat dazu nach eigenen Angaben noch keine belastbaren Hinweise. In Skandinavien versuchen die Ermittler jetzt, die Spuren der verdächtigen Yacht nachzuvollziehen. Der ARD-Terrorismus-Experte Schmidt sagte dem BR, entscheidend sei die Frage nach der Motivation der Täter: Sie hätten sich durch den Umgang mit Sprengstoff und dem Tauchgang in große Tiefen in Lebensgefahr gebracht. Die Verbindung zu ukrainischen Geschäftsleuten sei nur eine von vielen Möglichkeiten, so Schmidt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2023 12:15 Uhr