Nord Stream 2 wird mit Gas befüllt

Morskau: Die Inbetriebnahme der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 rückt näher. Der Betreiber hat damit begonnen, die Leitung mit Gas zu befüllen. Damit soll den Angaben zufolge der notwendige Druck für spätere Tests aufgebaut werden. Ziel ist es, die Pipeline noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen zu können. Dafür fehlt noch die Zertifizíerung durch die deutschen Behörden. - Nord Stream 2 verbindet Russland mit Deutschland; durch sie sollen die russischen Gaslieferungen verdoppelt werden. Das Projekt ist sowohl im In-, als auch im Ausland umstritten. Kritiker sehen eine zu starke Abhänhgigkeit von Russland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.10.2021 01:00 Uhr