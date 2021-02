Nord Stream 2 beginnt mit Weiterbau von Ostseepipeline

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bornholm: Die Nord Stream 2 AG hat mit dem Weiterbau der umstrittenen deutsch-russischen Ostseepipeline begonnen. Südlich der dänischen Insel Bornholm würden wieder Rohre verlegt, sagte ein Sprecher der Projektgesellschaft am frühen Abend. Vorher hatte Österreichs Bundeskanzler Kurz der Bundesregierung den Rücken gestärkt. Er begrüße, dass Berlin weiter an Nord Stream 2 festhalte, sagte er der Welt am Sonntag. Die Pipeline sei ein europäisches Projekt, das im Interesse vieler EU-Länder sei. Er halte nichts davon, die notwendige Reaktion auf das russische Vorgehen gegen den Oppositionellen Nawalny mit dem Bau von Nord Stream 2 zu verknüpfen, so Kurz. Die Gas-Pipeline zwischen Russland und Deutschland ist fast fertig gebaut. Die USA bekämpfen sie mit Sanktionen, weil sie eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischen Energielieferungen befürchten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 19:00 Uhr