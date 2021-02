Nord Stream 2 baut Ostseepipeline weiter

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bornholm: Nach einjährigem Baustopp hat die Nord Stream 2 AG ungeachtet von US-Sanktionen ihre Verlegearbeiten fortgesetzt. Wie die Projektgesellschaft am frühen Abend mitteilte, hat ein Verlegeschiff, die Arbeiten in dänischen Gewässern fortgesetzt. Die deutsch-russische Gasleitung ist umstritten, weil die USA und mehrere EU-Staaten eine zu hohe Abhängigkeit von russischem Gas befürchten. Auch Umweltverbände kritisieren die Großinvestition in den fossilen Energieträger Gas. Die gut 1.200 Kilometer lange Doppelröhre ist bereits zu 94 Prozent fertiggestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 21:00 Uhr