Nopelpreis für Medizin geht an Covid19-Forscher

Stockholm: Die Ungarin Katalin Karikó und der US-Amerikaner Drew Weissman erhalten in diesem Jahr den Medizin-Nobelpreis. Ausgezeichnet werden sie für ihre Forschung zu Corona-Impfstoffen. Beide gelten als Spezialisten in der mRNA-Technologie, die bei den Corona-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna zur Anwendung kam. Das Nobelkomitee erklärte, beide Preisträger hätten zu dem beispiellosen Tempo beigetragen, mit dem die Impfstoffe entwickelt wurden. Ihre bahnbrechenden Resultate hätten dazu geführt, dass man die Wirkungsweise von mRNA mit dem Immunsystem heute verstehe. Die Impfstoffe hätten Millionen von Menschen das Leben gerettet und viele weitere schwere Erkrankungen verhindert, so die Jury. Das Nobelkomitee betonte außerdem, dass die Technologie bei der Bekämpfung anderer Krankheiten eingesetzt werden könne, etwa bei der Behandlung bestimmter Krebsarten. Beide Forscher arbeiten in den USA an der Universität von Pennsylvania.

