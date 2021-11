Nominierungsphase für CDU-Vorsitz hat begonnen

Messerattacke in ICE zwischen Regensburg und Nürnberg

Neumarkt in der Oberpfalz: In einem ICE von Regensburg nach Nürnberg hat es eine Messerattacke mit Verletzten gegeben. Das hat die Bundespolizei dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Wie viele Menschen verletzt wurden, ist noch unklar. Laut Polizei wurde eine Person festgenommen, bislang ist nicht bekannt, welchen Hintergrund die Attacke hat. Der ICE steht momentan in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Polizei und Rettungsdienste sind mit einem Großaufgebot vor Ort, der Bahnhof ist abgesperrt. Rund 200 Reisende waren in dem ICE unterwegs. Sie wurden aus dem Zug gebracht und vor Ort versorgt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.11.2021 11:45 Uhr