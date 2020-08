Nominierungsparteitag der US-Demokraten beginnt

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Demokraten beginnen am Abend ihren Nominierungs-Parteitag. Dabei soll Joe Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 3. November gekürt werden. Wegen der Corona-Pandemie wird der viertägige Parteitag hauptsächlich online stattfinden. Zum Auftakt sprechen unter anderem die ehemalige First Lady, Michelle Obama und der frühere Präsidentschaftsbewerber Sanders. In der Parteitagswoche plant unterdessen Präsident Trump mehrere Wahlkampfauftritte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 12:00 Uhr