Nolte verteidigt WM-Titel im Monobob

Winterberg: Mono-Bob-Weltmeisterin Laura Nolte hat ihren Titel auf ihrer Heim-Bahn erfolgreich verteidigt. Als Vierte in den zweiten Wettkampftag gestartet verwies Nolte in den abschließenden beiden Läufen die Amerikanerin Elana Meyers Taylor auf Platz zwei. Dritte wurde Noltes Team-Kollegin und Europameisterin Lisa Buckwitz aus Oberhof, die gestern noch in Führung gelegen hatte. Beim Rennrodeln im lettischen Sigulda hat sich Weltmeister Max Langenhan erstmals den Gesamtweltcup gesichert. Der 25-Jährige wurde im Einsitzer Dritter. Damit ist er vor den letzten beiden Rennen nicht mehr von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen. Den Tagessieg holte sich Felix Loch vor dem Letten Kristers Aparjods.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 13:00 Uhr