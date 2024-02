Nolte verteidigt in Winterberg WM-Titel im Monobob

Winterberg: Mono-Bob-Weltmeisterin Laura Nolte hat ihren Titel auf ihrer Heim-Bahn erfolgreich verteidigt. Als Vierte in den heutigen zweiten Wettkampftag gestartet verwies Nolte in den abschließenden beiden Läufen die Amerikanerin Elana Meyers Taylor auf Platz zwei. Dritte wurde Noltes Team-Kollegin und Europameisterin Lisa Buckwitz aus Oberhof, die gestern noch in Führung gelegen hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2024 13:00 Uhr