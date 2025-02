Nördlinger Ries zählt zu wichtigsten Geo-Stätten der Welt

Mönchsdeggingen: Das Nördlinger Ries gehört jetzt zu wichtigsten Geo-Stätten der Welt. Die International Union of Geological Sciences hat den Asteroidenkrater vor kurzem auf ihre Liste aufgenommen. Heute überreichte Bayerns Umweltminister Glauber die Auszeichnung offiziell an Vertreter des Nördlinger Ries. Damit steht es auf einer Stufe etwa mit dem Vesuv in Italien, dem Toten Meer in Israel und der Solnhofer Plattenkalke bei Eichstätt, der zweiten bayerische Stätte in dem Top-Ranking. Das Nördlinger Ries entstand vor 15 Millionen Jahren, hat einen Durchmesser von 25 Kilometern und liegt zwischen der Schwäbischen und der Fränkischen Alb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 14:00 Uhr