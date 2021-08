Nördlingen nimmt Abschied von Fußball-Legende Gerd Müller

Nachrichtenarchiv - 20.08.2021 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nördlingen: Die schwäbische Stadt hat am Abend bei einer öffentlichen Gedenkfeier Abschied genommen vom früheren Fußball-Nationalspieler Gerd Müller. Oberbürgermeister Wittner bezeichnete den früheren Torjäger des FC Bayern als "sportliches Idol einer ganzen Generation". Trauergäste konnten sich in eine Kondolenzliste eintragen. Gerd Müller war 1945 in Nördlingen geboren worden. Er ist erfolgreichster Torschütze der Bundesliga.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.08.2021 23:45 Uhr