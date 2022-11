Nördlingen hat eine Gerd-Müller-Statue

Nachrichtenarchiv - 03.11.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nördlingen: In der schwäbischen Stadt ist eine Statue zur Erinnerung an Fußball-Legende Gerd Müller enthüllt worden. Das Denkmal zeigt den früheren Bayern-Star bei seinem Treffer zum 2:1-Sieg gegen die Niederlande im WM-Finale von 1974. Die Bronze-Skulptur steht in der Altstadt Nördlingens, dem Geburtsort Müllers. Heute wäre Gerd Müller 77 Jahre alt geworden. Er war im August vergangenen Jahres verstorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2022 21:00 Uhr