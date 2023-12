Noch keine Einigung bei der Weltklimakonferenz

Dubai: Bei der Weltklimakonferenz haben sich die knapp 200 Teilnehmerstaaten nach wie vor nicht auf einen Abschlusstext einigen können. Für heute wird zwar eine neue Beschlussvorlage erwartet, bis jetzt sind die Differenzen aber offensichtlich. So sind einige Staaten wie Saudi-Arabien oder der Irak dagegen, sich auf ein Ende des fossilen Zeitalters einzulassen. Andere streiten über den Weg dorthin. UN-Generalsekretär Guterres will sich am Mittag persönlich an die Staatenführer wenden, um ein Bekenntnis zum sogenannten 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, also Maßnahmen, die die Erderwärmung begrenzen sollen. UN-Klimachef Stiell forderte vorab mehr Kompromissbereitschaft. Er sagte wörtlich, schon jetzt stürben in jedem Land unzählige Millionen Menschen an den Folgen des Klimawandels. Die Konferenz soll planmäßig morgen früh zu Ende gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 11:00 Uhr