Noch kein Ende des Klimagipfels in Glasgow abzusehen

Nachrichtenarchiv - 13.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Glasgow: Auf dem Weltklimagipfel zeichnet sich noch immer kein Ende der Beratungen ab. Als besonders strittig erweisen sich die geplanten Finanzhilfen für ärmere Länder. Ansonsten ist in dem aktuellen Entwurf für die Abschlusserklärung die Forderung nach einem Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Kohle enthalten, wenn auch in abgeschwächter Form. Umweltverbände loben, dass Schlupflöcher im Handel mit Verschmutzungsrechten geschlossen werden sollen. So ist vorgesehen, dass Staaten, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, Geld an andere Länder geben können, damit diese mehr unternehmen. Die Konferenz befindet sich seit gestern Abend in der Verlängerung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2021 16:00 Uhr