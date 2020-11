Noch immer keine Entwarnung nach mutmaßlichem Terrorangriff in Wien

Wien: Österreichs Hauptstadt ist Ziel eines mutmaßlichen Terrorangriffs geworden. Nach Angaben der Polizei gab es Schüsse an sechs verschiedenen Orten in der Wiener Innenstadt. Mindestens ein Mensch wurde getötet, 15 weitere verletzt. Einer der mutmaßlichen Täter wurde von Sicherheitskräften getötet, weitere vermutlich schwer bewaffnete Angreifer konnten jedoch fliehen. Laut Innenminister Nehammer suchen die Einsatzkräfte derzeit auf Hochtouren nach den Tätern, noch gebe es keine Entwarnung. Österreichs Bundeskanzler Kurz erklärte, ob das öffentliche Leben am Morgen normal wieder aufgenommen werden könne, sei noch unklar. Die ersten Schüsse waren gestern gegen 20 Uhr gefallen. Ein Tatort liegt den Angaben zufolge in unmittelbarer Nähe einer Synagoge in der Innenstadt. Die Bürger in Wien wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.11.2020 01:00 Uhr