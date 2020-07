Noch immer keine Beratungen in großer Runde auf EU-Gipfel

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Auch am dritten Tag des Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs ist noch kein Kompromiss in Sachen Corona-Hilfen in Sicht. Die gemeinsame Sitzung aller 27 Länderchefs sollte am Mittag fortgesetzt werden. Wie ein Sprecher von Ratspräsident Michel mitteilte, werden die Gespräche aber nicht vor 16 Uhr wieder aufgenommen. Die Vorbereitungen in kleiner Runde dauerten noch an. Ein Streitpunkt ist die Höhe der nicht zurückzahlbaren Zuschüsse. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron beharren nach Angaben von Gifpelteilnehmern darauf, dass sie mindestens 400 Milliarden Euro umfassen. Das Gesamtpaket soll 750 Milliarden Euro beinhalten und einerseits aus Krediten, andererseits aus reinen Zuschüssen bestehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2020 15:00 Uhr