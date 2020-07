Noch immer keine Beratungen in großer Runde auf EU-Gipfel

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Auch am dritten Tag des Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs ist noch kein Kompromiss in Sachen Corona-Hilfen in Sicht. Die gemeinsame Sitzung aller 27 Länderchefs sollte am Mittag fortgesetzt werden. Aus Diplomatenkreisen hieß es nun, dass die Gespräche nicht vor 16 Uhr beginnen würden. Die Vorbereitungen in kleiner Runde dauerten noch an. Ein Streitpunkt ist die Höhe der nicht zurückzahlbaren Zuschüsse. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron beharren nach Angaben von Gifpelteilnehmern darauf, dass sie mindestens 400 Milliarden Euro umfassen. Das Gesamtpaket soll 750 Milliarden Euro beinhalten und einerseits aus Krediten, andererseits aus reinen Zuschüssen bestehen. // Österreich, die Niederlande und die skandinavischen Länder würden am liebsten nur Kredite vergeben, um Länder wie Italien und Spanien zu schnelleren Reformen zu bewegen. / Außer dem Corona-Konjunkturprogramm verhandeln die EU-Staaten auch über den langfristigen Haushalt. Insgesamt geht es um rund 1,8 Billionen Euro.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 14:30 Uhr