Noch fünf Vermisste nach Gletscherunglück in Italien

Nachrichtenarchiv - 05.07.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Canazei: Nach dem Lawinenunglück in den Dolomiten wird immer noch nach fünf Vermissten gesucht. Acht weitere Personen, die zunächst ebenfalls als vermisst gegolten hatten, haben sich inzwischen gemeldet, teilte die Provinzverwaltung von Trient mit. Die Hoffnung, am Unglücksort selbst noch irgendjemanden lebend zu finden, ist aber gering. Am Sonntagnachmittag hatten in den Dolomiten Massen aus Schnee, Eis und Geröll mehrere Bergsteiger unter sich begraben. Sieben Menschen starben, acht Menschen wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2022 20:00 Uhr