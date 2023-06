Nobelpreisträgertreffen in Lindau hat begonnen

Kurzmeldung ein/ausklappen UN sind alarmiert wegen weltweiter Verbreitung synthetischer Drogen

Wien: Die UN warnen vor der weltweiten Verbreitung synthetischer Drogen. Durch die preiswerte, schnelle und einfache Herstellung hätten sich die Drogenmärkte radikal verändert, heißt es in dem vom zuständigen UN-Büro in Wien veröffentlichten Jahresbericht. So sei bei der Mehrheit der 90.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Opioid-Überdosen in Nordamerika Fentanyl mit im Spiel gewesen. Es ist 50 mal stärker als Heroin. Laut UN konsumierten zuletzt fast 300 Millionen Menschen weltweit Drogen. Das entspricht einem Anstieg von 23 Prozent binnen zehn Jahren. Die am häufigsten konsumierte Droge bleibt demnach Cannabis.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.06.2023 04:00 Uhr