Nobelpreisträger für Chemie in Stockholm verkündet

Leverkusen trennt sich von Trainer Seoane - Alonso übernimmt

Leverkusen: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Nachfolger des Schweizers wird der Spanier Xabi Alonso. Er soll die Mannschaft bis Juni 2024 betreuen. Seoane hatte Leverkusen in der vergangenen Saison in die Champions League geführt. Seit dem Sommer lief es allerdings schlecht. In der Bundesliga steckt das Team in der Abstiegszone, in der Champions League gab es gestern ein 0:2 gegen den FC Porto. Auch im DFB-Pokal ist das Team schon ausgeschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2022 20:00 Uhr