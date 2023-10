Nobelpreise-Woche beginnt

Stockhom: In der schedischen Hauptstadt beginnt heute die Verkündung der diesjährigen Nobelpreisträger. Als erstes wird gegen Mittag bekanntgegeben, wer in diesem Jahr die Auszeichnung für Medizin erhält. Morgen und am Mittwoch folgen die Preisträger für Physik und Chemie, am Donnerstag für Literatur und am Freitag wird der Friedensnobelpreis bekanntgegeben. Jeder Preis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen dotiert, rund 870.000 Euro.

