Nobelpreise werden in Oslo und Stockholm verliehen

Stockholm: Der schwedische König Carl Gustaf übergibt am Nachmittag die Nobelpreise für Literatur, Medizin, Chemie, Physik und Wirtschaft an die bereits feststehenden Preisträgerinnen und Preisträger. Ausgezeichnet werden unter anderem die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, der Evolutionsforscher am Leipziger Max-Planck-Institut Svante Pääbo und der ehemalige Chef der US-Zentralbank, Ben Bernanke. Die Verleihung des Friedens-Nobelpreises findet in der norwegischen Hauptstadt Oslo statt. Hier werden der belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bjaljazki, die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das ukrainische Zentrum für bürgerliche Freiheiten für ihr Engagement geehrt.

