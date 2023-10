Nobelpreis-Träger Krausz zeigt sich überrascht von Ehrung

Garching bei München: Der frisch gekürte Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz hat sich überrascht von der Nachricht gezeigt. Bei einer Pressekonferenz am Max-Planck-Institut für Quantenoptik sagte der österreichisch-ungarische Forscher, er versuche seit der Verkündung festzustellen, ob er in der Realität ist, oder ob alles nur ein Traum sei. - Krausz erforscht als Direktor des Max-Plank-Instituts sowie als Lehrstuhlinhaber an der Ludwig-Maximilians-Universität die Bewegung von Elektronen. Zusammen mit vielen Wissenschaftlern und Teams habe er es geschafft, die schnellsten Vorgänge, die es in der Natur außerhalb des Atomkerns gibt in Echtzeit zu verfolgen, so der Wissenschaftler. Er teilt sich den Nobelpreis mit einer Forscherin und einem Forscher. Zu den Gratulanten zählt Bayerns Wissenschaftsminister Blume. Der Nobelpreis für Physik sei ein herausragender Erfolg für den Wissenschaftsstandort Bayern, schrieb er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 16:00 Uhr