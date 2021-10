Nobelpreis in Chemie geht an Deutschen Benjamin List und David McMillan

Nachrichtenarchiv - 06.10.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der deutsche Wissenschaftler Benjamin List erhält den diesjährigen Nobelpreis in Chemie. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften verkündet. List teilt sich den Preis mit dem in den USA forschenden Briten David MacMillan. Beide werden für die Entwicklung der asymetrischen Organokatalyse geehrt. Sie hätten damit ein neues, geniales Werkzeug für den Aufbau von Molekülen entworfen, hieß es von der Jury. Durch die Reaktionen der kleinen Moleküle könnten Forschende nun vieles schneller herstellen als bisher - zum Beispiel neue Medikamente. List ist 53 Jahre alt und arbeitet am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mühlheim an der Ruhr.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.10.2021 19:45 Uhr