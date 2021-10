Nobelpreis geht auch an deutschen Klimaforscher Hasselmann

Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Deutschen Klaus Hasselmann, den US-Amerikaner Syukuro Manabe und den Italiener Giorgio Parisi für physikalische Modelle zum Erdklima. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittag in Stockholm mitgeteilt. - Die Auszeichnung ist mit umgerechnet knapp einer Million Euro dotiert. Im vergangenen Jahr hatte sich der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel den Preis mit zwei Kollegen für ihre Forschungen zu Schwarzen Löchern geteilt. Gestern waren die US-Forscher David Julius und Ardem Patapoutian mit dem Nobelpreis in der Sparte Medizin ausgezeichnet worden. Die beiden haben Zellrezeptoren entdeckt, über die Menschen Temperaturen und Berührungen wahrnehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2021 12:00 Uhr