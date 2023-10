Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften wird vergeben

Stockholm: Die Königlich-Schwedische Akademie will am Vomittag bekanntgeben, wer dieses Jahr den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhält. Es ist die letzte Kategorie, die in diesem Jahr vergeben wird. Das Preisgeld beträgt umgerechnet rund 950-tausend Euro. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ist der einzige, der nicht auf das Testament von Preisstifter Alfred Nobel zurückgeht. Im letzten Jahr waren der frühere US-Notenbankchef Ben Bernanke und zwei weitere amerikanische Ökonomen ausgezeichnet worden. Sie wurden für ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen geehrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 09:45 Uhr