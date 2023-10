Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an Ökonomin Goldin

Stockholm: Für ihre Forschung zur Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt wird die US-Ökonomin Claudia Goldin in diesem Jahr mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt. Die 77-Jährige erhält die Auszeichnung laut Jury, weil sie das Verständnis verbessert habe, welche Rolle Frauen im Arbeitsmarkt spielen. Goldin ist erst die dritte Frau, die den Wirtschaftsnobelpreis erhält. Die Verkündung der Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften stellt den Abschluss der alljährlichen Nobelpreis-Bekanntgaben dar. Der Wirtschaftsnobelpreis geht nicht auf das Testament von Preisstifter Alfred Nobel zurück. Er wird seit Ende der 1960er Jahre von der schwedischen Reichsbank gestiftet, wird aber trotzdem gemeinsam mit den weiteren Auszeichnungen am 10. Dezember überreicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 12:45 Uhr