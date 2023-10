Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an Ökonomin Goldin

Stockholm: Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an die US-Ökonomin Claudia Goldin von der Havard Universität. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt. Goldin forscht zur Rolle von Frauen im Arbeitsmarkt und trägt, so die Begründung der Jury, zur Aufdeckung der wichtigsten Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede in dem Bereich bei. Der Wirtschaftsnobelpreis geht im Gegensatz zu den anderen Preisen nicht direkt auf den Preisstifter Alfred Nobel zurück. Die Auszeichnung wird seit 1969 von der Schwedischen Reichsbank verliehen. Im vorigen Jahr wurde der einstige US-Notenbankchef Ben Bernanke für die Forschung über Banken und Finanzkrisen ausgezeichnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 12:15 Uhr