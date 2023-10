Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an Ökonomin Goldin

Stockholm: Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an die Ökonomin Claudia Goldin von der Harvard-Universität in den USA. Zur Begründung heißt es, Goldin habe sich mit dem Thema "Frauen auf dem Arbeitsmarkt" befasst, wo es noch große Benachteiligung gebe. Der Wirtschaftsnobelpreis geht im Gegensatz zu den anderen Preisen nicht direkt auf das Testament des Preisstifters Alfred Nobel zurück. Er wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank ins Leben gerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 12:00 Uhr