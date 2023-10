Nobelpreis für Physik geht auch an einen Münchner Forscher

Stockholm: Ein Physik-Nobelpreis geht in diesem Jahr nach München. Neben zwei weiteren Wissenschaftlern wird Ferenc Krausz ausgezeichnet, der am Max-Planck-Institut und der LMU zur Erzeugung von Lichtimpulsen forscht. Weitere Preisträger sind Pierre Agoistini, der an der Ohio State University forscht und Anne L’Huillier von der Lund Universität in Schweden. Das gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt. Der Preis ist mit umgerechnet rund 920.000 Euro dotiert. Die Vergabe findet am 10. Dezember in Stockholm statt. Morgen wird der Preis für Chemie bekanntgegeben. Am Donnerstag folgt der Literaturnobelpreis. Am Freitag wird der Friedensnobelpreisträger gekürt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 12:00 Uhr