Nobelpreis für Medizin wird bekannntgegeben

Stockholm: Am Vormittag wird bekanntgegeben, wer heuer den Nobelpreis für Medizin erhält. Damit beginnt das Karolinska-Institut in Stockholm mit der ersten von insgesamt sechs Preiskategorien. Morgen folgt dann der Physik-Nobelpreis, übermorgen der in Chemie. Am Donnerstag steht die Literatur im Mittelpunkt, ehe die Woche am Freitag mit der Auszeichnung für Frieden endet. Überreicht werden die Nobelpreise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 07:00 Uhr