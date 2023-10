Nobelpreis für Impfforschung: Lauterbach lobt Entscheidung

Stockholm: Für ihre Verdienste bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen sind eine Forscherin und ein Forscher mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet worden. Wie das Nobelkomitee mitteilte, erhalten die gebürtige Ungarin Katalin Kariko und der US-Amerikaner Drew Weissman die Auszeichnung. Beide forschten an der University of Pennsylvania zur Wirkung von mRNA. Einen Durchbruch erzielten sie bereits 2005. Sie fanden heraus, wie man fremde mRNA in den Körper einsetzen kann, ohne dass das Immunsystem überreagiert. Ihre Forschung ermöglichte die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna. Gesundheitsminister Lauterbach erklärte, ohne die mRNA-Impfstoffe wären Millionen Menschen mehr an Covid gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2023 20:45 Uhr