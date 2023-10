Nobelpreis für Covid-19-Forschung: Lauterbach lobt Entscheidung

Stockholm: Für ihre Verdienste bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen sind eine Forscherin und ein Forscher mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet worden. Wie das Nobelkomitee mitteilte, erhalten die gebürtige Ungarin Katalin Kariko und der US-Amerikaner Drew Weissman die Auszeichnung. Beide forschten an der University of Pennsylvania zur Wirkung von mRNA. Ihre Forschung ermöglichte die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna. Solche Vakzine haben den Kampf gegen das Corona-Virus revolutioniert, sie sind hochwirksam und lassen sich schnell und in großer Menge herstellen. - Lob für die Entscheidung des Nobelkomitees kommt von Gesundheitsminister Lauterbach. Eine bessere Wahl könnte es nicht geben, schrieb Lauterbach auf der Plattform X, ohne sie wären Millionen Menschen mehr an Covid gestorben.

