Nobelpreis für Chemie geht an Proteinforscher

Stockholm: Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr an drei Protein-Forscher aus den USA und Großbritannien. David Baker hat eine Möglichkeit entwickelt, neue Eiweißmoleküle am Computer zu entwickeln, Demis Hassabis und John Jumper haben mit Hilfe Künstlicher Intelligenz die komplexen Strukturen von existierenden Proteinen entschlüsselt. Wie die Königlich Schwedische Akademie bekannt gab, galt beides über Jahrzehnte als unmöglich. Proteine sind große Moleküle, die aus verschiedenen Aminosäuren aufgebaut sind - sie gelten als Werkzeuge des Lebens und können bei der Entwicklung von Medikamenten eine Rolle spielen. Der Nobelpreis ist auch ein großer Erfolg für die Google-Mutter Alphabet. Sowohl Hassabis als auch Jumper arbeiten für Google und haben für die Proteinforschung das Programm "Alpha-Fold" entwickelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 13:00 Uhr