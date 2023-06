Nobelpeisträgertreffen in Lindau hat begonnen

Kurzmeldung ein/ausklappen Partei von Regierungschef Mitsotakis bei Wahl in Griechenland laut Prognose klar vorn

Athen: Bei der zweiten Parlamentswahl in Griechenland innerhalb von nur fünf Wochen zeichnet sich ein deutlicher Sieg für die konservative Partei von Regierungschef Mitsotakis ab. In Nachwahlbefragungen, die unmittelbar nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht wurden, kommt seine Partei Nea Dimokratia auf 40 bis 44 Prozent der Stimmen. Die linke Syriza-Partei des ehemaligen Regierungschefs Tsipras kommt demnach auf rund 16 bis 19 Prozent. Der erneute Urnengang war notwendig geworden, weil sich die Parteien nach der Parlamentswahl am 21. Mai nicht auf eine Koalition einigen konnten. Heute kam ein neues Wahlrecht zur Anwendung, demzufolge der stärksten Partei bis zu 50 Bonus-Sitze zufallen. So kann Mitsotakis hoffen, nun eine klare Mehrheit im Parlament zu bekommen.

