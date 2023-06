Nobelpeisträgertreffen in Lindau hat begonnen

Meldungsarchiv - 25.06.2023 15:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Lindau: Nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie ist heute die Nobelpreisträgertagung am Bodensee eröffnet worden. Erwartet werden mehr als 600 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus der ganzen Welt. Sie kommen mit rund 40 Nobelpreisträgerinnen und -trägern zusammen. Eine Woche stehen bei der Tagung in Lindau Diskussionen und Vorträge auf dem Programm, die sich mit Themen wie Künstlicher Intelligenz und dem Klimawandel befassen. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Physiologie und Medizin. Der deutsche Chemie-Nobelpreisträger von 2014 und Max-Planck-Forscher Stefan Hell wird kommende Woche einen Vortrag halten.

