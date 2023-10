Nobelpeis für Medizin geht an zwei Covid-19-Forscher

Stockholm: Den Nobelpreis für Medizin erhalten in diesem Jahr zwei Wissenschaftler, die sich um die Entwicklung von Covid 19-Impfstoffen verdient gemacht haben. Ausgezeichnet werden Katalin Kariko und Drew Weissman. Karikó ist eine ungarische Biochemikerin. Ihr Forschungsschwerpunkt sind RNA-Impfstoffe. Weissman ist Immunologe an der University of Pennsylvania. Beide waren an der Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus beteiligt. Der Preis ist mit umgerechnet rund 950.000 Euro dotiert. Morgen und am Mittwoch werden die Preise für Physik und Chemie bekanntgegeben. Am Donnerstag folgt der Literaturnobelpreis. Am Freitag wird der Friedensnobelpreisträger gekürt - das ist der einzige Nobelpreis, der nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in Oslo bekanntgegeben wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 12:00 Uhr