Nobelkomitee gibt Träger des Chemie-Nobelpreises bekannt

Stockholm: In der schwedischen Hauptstadt werden am Mittag die Preisträger des Chemie-Nobelpreises bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr erhielten drei Forscher aus Dänemark und den USA die Auszeichnung im Bereich Chemie. Sie hatten ein Konzept entwickelt, mit dem Biomoleküle vergleichsweise einfach miteinander verbunden werden können. Gestern hatte das Nobelkomitee die Preisträger im Bereich Physik gekürt, unter ihnen auch der in München forschende Physiker Ferenc Kraus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 09:00 Uhr