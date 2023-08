Noah Lyles ist schnellster Mann der Welt

Budapest: Der US-Amerikaner Noah Lyles ist der neue schnellste Mann der Welt. Er gewann bei der Leichtathletik-WM in Ungarn die 100 m in 9,83 Sekunden. Silber ging an Letsile Tebogo aus Botswana, Bronze sicherte sich der Brite Zharnel Hughes. Die Drei trennten nur wenige hundertstel Sekunden.

