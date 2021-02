"No Covid"- Strategie laut Verfassungsrechtler kaum zu rechtfertigen

Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die "No Covid"-Strategie ist in den Augen des Staatsrechtlers Di Fabio verfassungsrechtlich nur schwer zu rechtfertigen. In der Zeitung "Welt" sprach Di Fabio von einem pandemischen Experiment, das von den Grundrechten so nicht mehr getragen werde. Die Strategie verfolgt das Ziel, mit einem radikalen Lockdown eine Inzidenz von Null zu erreichen. Vielmehr plädiert Di Fabio für ein durch den Bundestag beschlossenes Gesetz, das die Impfreihenfolge festlegt. Wer wann geimpft wird, diese Frage könne Auswirkungen auf Leben und körperliche Unversehrtheit haben. Damit ist der Zugang zu einem knappen Impfstoff eine grundrechtswesentliche Verteilungsfrage. Und diese ist laut Di Fabio dem parlamentarischen Gesetzgeber vorbehalten.

